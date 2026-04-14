元タレントの木下優樹菜さん（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。10歳・次女と2人きりでのディズニーデートを報告した。「次女が年1で、ママと2人でDisneyに行く日という誕生日でもない記念日つくりまして」と木下さん、「24'は行かなかったけど3回目ということで行ってきました」と報告した。「シュガーラッシュのヴァネロペちゃんになりきって」と記しつつ「なんだか色々と成長を感じた1日でした」とつづった