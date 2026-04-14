近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が13日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。ベンチを殴って左手骨折したソフトバンクの杉山一樹投手（28）を戒めた。杉山は11日の日本ハム戦登板後、自身の投球に納得出来ずにベンチを殴打し、左手第5中手骨骨幹部骨折。復帰まで1〜2カ月を要する事態となった。金村氏は「悔しいのは分かるけどね…」と心情は理解しながらも「僕も高校（報徳学園）の