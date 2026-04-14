◇ナ・リーグドジャース4−0メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「6番・中堅」で先発出場。3回の第2打席で5号3ランを放ち、チームを勝利に導いた。1─0の3回、2四球で得た2死一、三塁の好機で相手先発左腕・ピーターソンに対し2ボールからの3球目、カーブを狙い左翼ポール際に5号3ランを放り込み「手元より上に来るボールを狙って