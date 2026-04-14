俳優の高橋一生と柳沢慎吾が14日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロ―〜』（同日スタート、毎週火曜後9：00）トークイベントに登壇。高橋は、巨大ガラケーを持ち、両手が塞がった状態の柳沢のマイクフォローをした。【写真】リボーンマークを高橋一生に教えてもらう鈴鹿央士今作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる根尾光誠が、突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生