千葉ロッテマリーンズは14日、6月9日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で映画「スター・ウォーズ」をテーマとした「STARWARSNIGHT」を開催すると発表した。1977年の公開以来、世代を超えて世界中のファンを魅了し続ける同シリーズの最新作、映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」が5月22日に日米同時公開されることを記念して開催される。当日は、球場内のビジョン映像や音楽を通じてスター・ウ