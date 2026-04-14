確定した裁判をやり直す「再審制度」の改正案をめぐり法務省は、検察の不服申し立ての後、裁判所がその審理をする期間を、1年を軸に制限する修正案をまとめました。【映像】自民党 法務部会の様子修正案の素案では、再審開始の決定に検察が不服申し立てを行った場合、裁判所が審理する期間を1年を軸に制限するほか、法律を5年後に見直す規定なども付則に明記する方針です。法案をめぐっては自民党側から「審理の長期化につな