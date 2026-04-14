陸上自衛官が自民党大会で国歌斉唱したことについて、小泉防衛大臣は「法律違反ではない」との認識を示しました。【映像】話題に！「自衛隊員」の国歌斉唱の瞬間（実際の様子）小泉防衛大臣「国歌斉唱自体が今回政治的行為にあたることはないと、自衛隊法違反にあたらないと」おとといの自民党大会では、女性陸上自衛官が制服を着て国歌を斉唱しました。国民民主党の玉木代表は「軽率だ。政治と自衛隊が近づいているとして中