上坂すみれがInstagramを更新。端末のアルバムに突然浮上したという約10年前の写真を複数枚公開した。 参考：“声”以外のスキルも身につけた声優たち上坂すみれ、木村昴、村瀬歩らの多才ぶりに迫る 今回公開されたのは、スタイリストの自宅で餃子の皮ピザを作ろうとしているショットや、ギンガムチェックのワンピースにリボンのヘッドドレスを合わせたカットなど。どこか平成らしさを感じさせる画質もあいまって、