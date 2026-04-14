マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックはプレミアリーグ第32節リーズ戦の後、審判の判定に激怒した。ユナイテッドはこの試合1-2で敗戦してしまったが、大きな話題となっているのがアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスの退場だ。2点ビハインドで迎えた56分、マルティネスは競合いの際にドミニク・カルヴァート・ルーウィンの髪を引っ張ったとしてVARの結果1発レッドが提示された。しかし試合後、この判