◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽東洋大１―５亜大（１４日・神宮）亜大・渡辺走投手（３年＝長崎商）が１点ビハインドの５回から３番手としてマウンドに上がり、２回１／３を無安打無失点４奪三振の好投を見せた。左サイドスローからの１４０キロ台後半の直球と、スライダー、カット、チェンジアップを駆使して東洋大打線を封じて「左打者に対しての内に入りすぎないスライダーが良かった」と笑顔を見せた。冬の間