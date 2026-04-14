小中学生らに人気の立体シール「ボンボンドロップ」の偽物を販売目的で所持したとして、男2人が逮捕されました。 商標法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪市北区の大阪駅前第4ビルに入る「カードショップ絆」を経営する堀越大輝容疑者（31）とアルバイトの福岡大樹容疑者（31）です。 警察によりますと堀越容疑者らは13日午後1時半ごろ、店内で「しずくちゃん」として商標登録を受けている立体シールの