スーパーイリュージョニスト集団“フォー・ホースメン”が華麗なマジックで悪を暴く人気シリーズ最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が、5月8日より全国公開される。全米および世界40の国と地域でオープニング1位を記録するなど、大きな話題を集めている。【動画】イリュージョンで華麗にダイヤを奪い取る本編映像本作では、これまで活動を休止していたホースメンに新たに“Z世代マジシャン”3人が