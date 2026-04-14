小中学校の教員が児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有した事件で、性的姿態撮影処罰法違反に問われた神奈川県葉山町立中学校元教員の男（２８）に対し、名古屋地裁（入江恭子裁判官）は１４日、懲役２年（求刑・懲役３年６月）の判決を言い渡した。判決によると、男は２０２４年、勤務していた小学校で女子児童らの下着を盗撮し、チャットに動画や画像を送信するなどした。入江裁判官は「児童が安心できる学校の