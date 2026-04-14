８月に上演される「ブルーマングループ２０２６新宿公演」が、文化庁による「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演として採択され、６歳から１８歳までの子どもを無料で招待することになった。この事業は文化庁の支援のもと、子供たちが劇場や音楽堂で本格的な実演芸術に触れる機会を創出し、豊かな感性を育むとともに、将来の文化芸術の担い手や観客の育成を目的としている。この貴重な機会に、ひとりでも多くの子供たちに“