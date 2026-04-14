Snow Man向井康二（31）が、13日深夜放送の「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0時30分）に出演。メンバーやマネジャーへのプレゼントについて語り、向井慧を驚かせた。Snow Man向井とパンサー向井慧が芸能人の密着映像を鑑賞するバラエティーで、この日はM！LLKが登場した。VTRでは佐野勇斗の“プレゼント癖”が明かされた。メンバーだけでなくマネジャーにもプレゼントをしており「金持って