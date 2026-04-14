ヤンキースがエンゼルスとの壮絶な打撃戦を制して連敗を５でストップさせた。１３日（日本時間１４日）のエンゼルスとの４連戦の初戦（ヤンキースタジアム）は両軍合わせて２６安打、７本塁打が飛び出す乱打戦。最後は２点を９回にヤンキースがグリシャムの２ランで同点とし、無死一、三塁からロマノのまさかの暴投で１１―１０と劇的サヨナラ勝ちを収めた。圧巻だったのはジャッジとトラウトの２人のスーパースターによるアー