IVEのウォニョンが、スリムでしなやかな体型の秘訣を明かした。4月13日、ウォニョンは自身のインスタグラムに「Protagonist（主人公）」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】ウォニョン、「AI超え」の“上向き美尻”公開された写真には、ウォニョンの日常が収められていた。彼女は多忙なスケジュールをこなしながらも、詩集を読み、花を眺めるなど、ささやかな幸せを見つけていた。日常の余裕を楽しみながら、ス