【モデルプレス＝2026/04/14】お笑いコンビ・家族チャーハンの大石と江頭が4月14日、それぞれの公式X（旧Twitter）を更新。解散を発表した。【写真】コンビから夫婦へ 結婚発表したお笑いコンビの和装ショット◆家族チャーハン、解散を発表2026年2月に体調不良のため休養することを発表していた大石は「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と前置きし「応援してくだ