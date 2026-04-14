【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が4月12日、自身のInstagramを更新。春のコーディネートを披露し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「脚のラインが綺麗」駅のホームでミニスカコーデ披露◆瀬乃真帆子、ミニスカから美脚スラリ瀬乃は「新幹線ってわくわくするよね」とつづり、新幹線のホ