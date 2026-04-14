カレーハウスCoCo壱番屋は、2026年4月16日から「ケララチキンスパイスカレー」を数量限定メニューとして全国の店舗で販売する。なくなり次第終了。ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」から、南インドのケララ州で親しまれている「ケララチキンカレー」に着目した新メニューを発売する。「ケララチキンカレー」の特徴は、ココナッツミルクと多様なスパイス。ココイチの「ケララチキンスパイスカレー」は、その特徴を表現し