香川県庁 香川県は学生の県内就職を促進するための新制度「かがわで働こう！奨学金返還支援制度」を2026年4月から開始し、登録企業の募集を受け付けています。 香川県が県内企業と協力し、就職した若者の奨学金返還を支援する仕組みです。 対象となる奨学金は日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金で、支援額は1カ月の貸付につき2万円から4万円の範囲で企業が選択します。支援額は企業と県が折半して負担し、就業開始