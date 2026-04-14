今年3月、福島県福島市内のコインランドリーに侵入し、両替機から現金を盗んだとして、新庄警察署は14日、福島市の無職の男を建造物侵入と窃盗の疑いで再逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住む無職の男（41）です。警察によりますと、男は3月6日午前1時ごろと午前3時ごろの2回にわたり、福島市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開け、現金約16万4000円と約