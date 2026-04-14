e-taxを使えば、ネット上で相続税の申告ができます（c）Getty Images 相続税の申告は、期限や書類が多く「難しそう・税務署に行くのが面倒」などと感じる人も多いです。近年は、国税庁が提供する電子申告システム「e-Tax」を使い、自宅から相続税申告を行うことも可能になっています。ただし、e-Taxは便利な一方で、事前準備や操作が複雑で、つまずきやすい点も多いのが実情です。e-Taxで相続税申告を行うための準備から具体的な