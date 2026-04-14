相続税・相続財産が0円でも、必要な相続手続きがあります（c）Getty Images 相続税が0円、あるいは相続財産自体が0円だからといって、「何も手続きしなくていい」と考えるのは危険です。相続税がかからなくても、名義変更や遺産分割協議などの相続手続きは必要ですし、特例を使って0円になった場合は申告義務も発生します。また、財産がまったくなくても、負債の相続や公共料金の精算など、相続人が対応すべきことは意外と多くあ