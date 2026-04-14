6日に現役引退を発表した大相撲の元幕内・剣翔の安彦剣太郎さん（34）が14日、東京・両国国技館で会見を開き「小学校からやってきた相撲から離れるのが信じられない。さみしいです」と心境を述べた。東京都出身。埼玉栄高から日大に進み、2014年初場所で追手風部屋から初土俵を踏んだ。16年初場所で新十両昇進。19年秋場所で新入幕を果たし、その場所で10勝を挙げ敢闘賞を受賞した。重い腰を武器に活躍し、最高位は東前頭6枚。