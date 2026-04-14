14日のボートレース福岡「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」4日目5Rで深谷知博（38＝静岡）がコンマプラス01のフライングで返還欠場。4日目4R終了時点で得点率3位につけていて準優勝戦1号艇ゲットの可能性もあったが賞典除外となり、発売額6650万1300円の約67.3％に当たる4474万4700円が返還された。なお深谷はSGグランドチャンピオン（鳴門）終了後の6月29日から30日間のフライング休みに入るため、13日現在の推