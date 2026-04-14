俳優の佐藤二朗（56）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。過酷だった真冬の撮影現場を振り返った。「役者は肉体労働者」という佐藤は、同番組で「史上最強に寒かった映画と暑かった映画」を発表。「寒かったのは、“大洗にも星はふるなり”」と、俳優の山田孝之が主演を務めた2009年公開の映画を挙げた。その現場について、佐藤は「2月の真冬です、海風が吹きすさぶ。私の衣装はアロ