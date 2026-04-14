元「キグルミ」で女優の志村玲那（31）が14日、自身のインスタグラムを更新。3月に出産を発表した第1子のお宮参りを報告した。「お宮参り行ってきた〜〜〜」と報告。「中に着てるベビードレスは退院時にも着てたんだけど玲那姉、玲那、姉の子が着たとても歴史あるベビードレスだよ玲那も着てた服を着せる時が来るとは！！」と喜び。「そして黒の素敵なお着物は旦那のぱぱさん、旦那のお宮参りの時に着ていた晴れ着でこ