Snow Man向井康二（31）が、13日深夜放送の「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0時30分）に出演。芸能界を辞めようと思った時期について語った。Snow Man向井とパンサー向井慧が芸能人の密着映像を鑑賞するバラエティー。この日はVTRにM！LKが出演し、下積みを振り返ったメンバーの塩〓太智が「しんどかった時期の方が多かった。僕、ほんまに辞めようと思ってましたから」と明かすシーンがあっ