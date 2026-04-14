お笑いコンビ、からし蓮根の伊織ラッキー（32）が13日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。東京に進出した理由を告白した。伊織は昨年4月から東京進出した先輩として、今年4月に上京したカベポスター、ダブルヒガシにアドバイスを送った。伊織は東京の先輩にハマるために購入したたこ焼き器やタバコの領収書を提出した。伊織は「上京した理由は気持ちを変えたかったんや。正直内心では大阪から