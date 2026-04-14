国務院が先ごろ通達した「中国（内モンゴル）自由貿易試験区全体プラン」が9日、発表された。これにより中国の自由貿易試験区は23カ所になり、一層充実した布陣となった。新試験区は総面積が119．74平方キロメートルに上り、フフホト、満洲里、エレンホトにそれぞれ特色と注目点を備えた三つの機能エリアを設置する。新試験区の設立により、高水準の対外開放の拡大に向けた中国の決意が変わらないことが改めて示された。上海対外経