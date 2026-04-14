ロブレスキーは自己最長8回無四球2安打無失点で2勝目【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦で自己最長8回を投げて2安打無失点と好投し、今季2勝目を挙げた。「最高の気分です。完投のチャンスがあるような展開は多くないので、いつか達成したい思いはある。これを自信にして、今後もさらに長いイニングを投げられる