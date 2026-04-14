Image: FOSTEX プロ機器も多く手がけるオーディオメーカー FOSTEX（フォステクス）が、新たなフラッグシップヘッドホンTH810（密閉型）とTH818（オープン型）を発売します。アカシア材のナチュラルな響き TH810 Image: FOSTEX TH818 Image: FOS