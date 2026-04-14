初回の死球で連続出塁記録を「47」に更新【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数無安打1得点だった。初回には右肩付近に死球がぶつかり、場内はブーイングが起きた。試合終了から約1時間後に自身のインスタグラムを更新し、“決定的な瞬間”を公開した。初回先頭、カウント2ストライクから、左