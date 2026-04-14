作家、五木寛之さんが随筆集「大河の一滴最終章」を出した。累計330万部を超すベスト＆ロングセラー「大河の一滴」（1998年刊）の“続編”だが、読後感は少々異なる。前作は大河を流れ下るイメージだったが、本作からは流れに逆らう強い意志が伝わるのだ。現在93歳の五木さん。この28年で変わったものは何か？なぜ「最終章」なのか？じっくり聞いた。