板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは現地４月11日、エールディビジ第30節でヘラクレスと敵地で対戦。３−０で快勝した。この試合で、背中の問題で離脱していた板倉が約２か月ぶりに戦列復帰を果たす。ボランチでスタメン出場し、安定したパフォーマンスを披露。チームの勝利に貢献した。アヤックスの専門メディア『AJAX SHOW TIME』によると、そんな日本代表DFをオランダ紙『De Telegraaf』が週間ベストイレブンに選出。