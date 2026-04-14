ロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えたトッテナムが、リバプールのアンドリュー・ロバートソンの獲得に向けた交渉を進めているようだ。現地４月13日、英公共放送『BBC』が報じている。現在32歳のDFは、2017年の夏にハルからリバプールに加入。これまでプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップなど数多くのタイトル獲得に貢献した。クラブの黄金期を支えてきたなか、先日、今季終了後にリバプールを退団す