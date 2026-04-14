ゴールデンウイークを前に、飛行機に乗る際のモバイルバッテリーに関するルールが厳しくなります。金子国交相「モバイルバッテリーは2個まで、機内で充電しない、機内で使用しない」飛行機内でモバイルバッテリーの発煙や発火が相次ぐ中、国土交通省は今月24日から、国内線や日本を発着する国際便で新たなルールを導入します。機内へのモバイルバッテリーの持ち込みは2個までとし、機内ではモバイルバッテリーに充電したり、モバイ