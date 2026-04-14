「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）メッツはドジャースに完封負けを喫した。それでも日本のファンからは初回に遊撃手・リンドーアが見せたシーンに好感の声があがった。初回に右肩甲骨付近に死球を受けた大谷。思わず絶叫し、スタンドからは大ブーイングがわき起こった。一塁に表情をゆがめながら歩き、塁上では右腕をまわして動作を確認。次打者のタッカーが四球を選んで大谷が二塁へ歩いたとき、そのシー