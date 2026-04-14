京都府南丹市で見つかった子どもとみられる遺体。小学校から南西に約2km離れた山林で発見されました。遺体は濃い紺色のようなフリースとベージュの長ズボン姿でフリースの下に「84」というロゴが付いたトレーナーを身に着けていたということです。 行方不明になった当時の安達結希さんの服装とよく似ていて、警察は同じトレーナーとみて矛盾はないとしています。また、遺体は靴を