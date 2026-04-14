首の手術を受け、入院していたマツコ・デラックスが１３日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中」で復帰した。マツコは２月９日に同番組に電話出演し「首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかにしびれが出始めて、病院にいったら急いで手術したほうが良いと言われた」と首の手術を受け、そのまま入院したことを報告していた。若林史江氏ら共演者から「おかえりなさい」と迎えられたマツコは「もうファイアできるんですけどね。労働意欲