歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が13日、ブログを更新。自身が撮影した子どもたちの姿を公開し、反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんにそっくり」と話題になった麗禾＆勸玄の姿これまでもSNSで、14歳の長女・麗禾、13歳の長男・勸玄との日常を発信してきた團十郎。キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題になった和服姿の2ショットなどを公開してきた。市川團十郎、