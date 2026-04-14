俳優の鈴鹿央士（26）と小日向文世（72）が14日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロ―〜』（同日スタート、毎週火曜後9：00）トークイベントに登壇。鈴鹿はフィルムカメラにハマっており、小日向が大絶賛した。【写真】高橋一生にリボーンマークを教えてもらう鈴鹿央士鈴鹿はフィルムカメラにハマっており、撮影の合間に共演者たちの姿を写真に収めているという。イベントではスクリーンに鈴鹿が