14日の参議院外交防衛委員会で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が、自民党大会で自衛官が国歌を歌ったことを巡り、小泉進次郎防衛大臣に苦言を呈した。【映像】神妙に苦言を聞く小泉大臣（実際の様子）榛葉氏は冒頭、「小泉防衛大臣、お誕生日おめでとうございます」と、この日45歳の誕生日を迎えた小泉大臣を祝うと、「誕生日なんですが、ちょっと一言申し上げなければならないですね」と苦言が始まった。榛葉氏はまず「大臣