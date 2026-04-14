「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で大谷翔平投手が初回に受けた死球について「明日が登板日じゃなくてよかった」と思わず本音をこぼした。初回に右肩甲骨付近に死球を受けた大谷。思わず絶叫し、スタンドからは大ブーイングがわき起こった。一塁に表情をゆがめながら歩き、塁上では右腕をまわして動作を確認。スミスの適時打で決勝ホームを踏んで生還後、