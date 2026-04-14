2児のシングルマザーでモデルの重川茉弥（22）が、こだわりの詰まった一軒家の新居を披露し、反響を呼んでいる。【映像】重川茉弥のこだわりの詰まった新居（複数カット）重川は2020年、16歳の時に恋愛番組で共演した元モデルのまえだしゅんと結婚。この年の7月に第1子となる長女、2022年11月に第2子となる長男が誕生するも、2025年2月に離婚したことを公表していた。その後、まえだはホストに転身し、話題になっていた。重川