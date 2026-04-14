卓球男子シングルスで世界ランキング８位の松島輝空（木下グループ）は?自然体?で大一番に挑む。最新の世界ランキングでは４位の張本智和（トヨタ自動車）に次ぐ２番手に位置している。世界選手権団体戦（５月、英ロンドン）では主力としての活躍が期待されるが、１４日の取材では「実力も上がってきているけど、今まで通り周りを気にせずに自分のことをしていきたい。どのチームが来ても自分のプレーをすれば勝てる実力がある