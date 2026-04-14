カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(20日スタート、毎週月曜22:00〜)の制作発表会見が14日、東京・台場のフジテレビ本社で行われ、黒木華、野呂佳代、松下洸平が登壇した。約3カ月にわたる撮影期間中、黒木と野呂の間でたびたび話題に上っていたのは、お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次。『R-1グランプリ』やCM出演など快進撃を続ける姿を追いかけ、LINEで情報を送り合っていたという“銀次愛”あふれるやり取りに、