秋田朝日放送 秋田県自然保護課によりますと、今月１日から１４日午前までの県内のクマの目撃件数が７５件に上り、過去５年の平均の１．７倍となりました。平年値の１．５倍以上という警報発令の基準に達したことから、秋田県は１０日に出したツキノワグマ出没注意報を、１４日警報に切り替えました。 目撃は去年の同じ時期と比べると３．４倍と大幅に増えています。 出没警報が出されるのはこれまでおととしの４月１８