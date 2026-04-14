KAWAII LAB.の赤色サンチームがMCを務めるテレビ朝日系『START UP！ドリームエンタ』（毎週月曜深0：15〜※一部地域を除く）が、13日深夜に放送された。【写真】シールづくりに熱中する月足天音＆白石まゆみ今回のMCはFRUITS ZIPPER・月足天音とSWEET STEADY・白石まゆみ。SNS総フォロワー約70万人を誇り、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』参加で注目を集めた夏川メガンが、“今日好き界隈で今キテる赤マ